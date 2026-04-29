Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçlarından 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş'nin (39) izini sürdü.
Ekipler tarafından Cikcilli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA