Antalya'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (32)'nın yerini tespit etti. Şahsın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı