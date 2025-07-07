Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılarak balkondan düşen 19 yaşındaki Serkan Yaman, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak balkondan düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Yaman (19) evinin balkonunda spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaman, ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaman, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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