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Alanya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Alanya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi Mithat Görgün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.B. (16) idaresindeki 07 NF 990 plakalı otomobil, S.H.M. (55) yönetimindeki 07 NNE 01 plakalı Isuzu marka kamyonet ile çarpıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.H.B. ile kamyonet sürücüsü S.H.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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