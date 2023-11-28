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Alanya'da dilencinin lavaşın içine sakladığı para el konuldu

28 Kasım 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:42 Abone Ol

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Sivil kıyafetli zabıta görevlileri, Cikcilli Mahallesi'nde dilenen F.K'yi yakalayıp, işlemleri için zabıta müdürlüğüne götürdü. Kadının yanındaki poşeti gizlemeye çalışmasından şüphelenen zabıta memurları, lavaşın içine sakladığı bir miktar paraya el koydu. Üzerindeki paraya da Kabahatler Kanunu gereği el konulan kadına 617 lira idari para cezası uygulandı.