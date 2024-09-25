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Alanya'da Daire Yangını, Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 1'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Alanya'da çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 1'nci katındaki dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi üzerinde apartmanın 1'nci katındaki dairede meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Alanya'da Daire Yangını, Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ATAOĞLU - 3.Sayfa

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