Alanya'da çatıda tamirat yapan işçilerden biri hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çatıda tamirat yaptıkları esnada yere düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay, Emişbeleni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında tamirat yapan F.K. (27) ile Hüseyin Topal (54) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten aşağı düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçilerden Hüseyin Topal hayatını kaybederken, F.K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA