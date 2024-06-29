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Alanya'da boğulan adam hayata döndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Olay, Kleopatra Plajı'nda meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayıp kıyıya çıkartılan 45 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin 5 dakikalık kalp masajı ve elektro şok uygulamalarının ardından hayata döndürüldü.

Olay, Alanya'nın Kleopatra Plajında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, denize girdikten bir müddet sonra aşırı dalgalardan dolayı boğulma tehlikesi atlattı. Plajda bulunan yerli ve yabancı vatandaşların durumu fark etmesi sonucu denizden çıkartılan Türk vatandaşının nabzının atmadığı gözlendi. İlk müdahale ise sağlık görevlisi olduğunu söyleyen bir turist tarafından yapıldı. Turist kadın önce suni teneffüs, ardından ise kalp masajı yaptı ancak sonuç alamadı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ise 5 dakika kalp masajı oldu. Ardından elektro şok uygulandı. Vatandaş dördüncü elektro şoktan sonra bir anda ağzından su boşaltarak nefes almaya başladı. 112 Acil Servis Doktoru Musa Barut, hayata geri dönen vatandaşın boğazına suni solunum borusu takarak nefes alıp verişini rahatlattı.

Olay yerinde önlem alan Alanya Polisi ise merkeze ilk bilgi olarak şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu vatandaş tekrar hayata dönerken, ikinci telsiz konuşmasında ise hayatını kaybeden şahsın sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldüğü bilgisi verildi. Boğulan kişiyi denizden çıkartan vatandaş, "Canlandı maşallah. Gerekeni yaptık" dedi.

Doktor Barut, Acil Tıp Teknisyenleri Esma Aymirgan ve Nurgül Sunaç'ın çabaları sonucu hayata döndürülen vatandaş, ambulans alınarak tedavi için en yakın özel bir hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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