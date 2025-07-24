Alanya'da Bıçaklı Kavga: Bir Rus Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir Rus vatandaşının hayatını kaybettiği olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 Rus çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Andrey Makarov (35) ile K.C. (27) ve N.K. (21) isimli şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Makarov, bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Makarov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheliler K.C. ve N.K.'yi kaldıkları adreste düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA