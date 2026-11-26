Antalya'nın Alanya ilçesinde 26 yaşındaki kadının 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5'inci kattan düşen N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunan kadının erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G.'yi (24) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı