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Alanya'da uçruma yuvralanan ATV sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Alanya'da uçruma yuvralanan ATV sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan ATV aracı yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan ATV aracı yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu R.H. idaresindeki 07 BTJ 796 plakalı ATV aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma düşen sürücü, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. R.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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