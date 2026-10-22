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Alanya'da araçta 84 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Alanya’nın Saray Mahallesi’nde park halindeki bir araçta yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 84 bin içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir araca düzenlenen operasyonda, A4 kağıdına emdirilmiş 84 bin içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Saray Mahallesi'nde park halindeki şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 84 bin içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.P. (30), E.E. (50) ve M.K. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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