Alanya'da apartman dairesinde yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece 02.00 sırlarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA