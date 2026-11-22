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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mermiler iş yerine isabet etti

Silahlı kavga sırasında tabancayla rastgele ateş açılması sonucu mermilerden biri çevredeki bir iş yerine isabet etti. O sırada dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

"Alacak verecek davaları varmış"

Çevre esnafı Hatice Yıldırım, "Alacak verecek davaları varmış. Biz o sırada benim müşterim vardı, dışarı çıktım. Üçü koşarak gitti, silahlar konuştu. Bıçakla da müdahale edildi. Yaralılardan biri çok kan kaybetti" dedi.

Olayda tabanca kullandığı tespit edilen M.Ü.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı