Alanya'da 5 suçtan aranan hükümlü 53 yıl 5 ay hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da 5 ayrı suçtan toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 40 yaşındaki hükümlü, Tosmur Mahallesi'ndeki polis uygulamasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 ayrı suçtan toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 40 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Tosmur Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmada şüphe üzerine durdurulan Serkan G. (40), ekiplerce kontrol edildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Serkan G.'nin "silahla yağma", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasaklı maddeyi cezaevine sokma" suçlarından 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serkan G. işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.