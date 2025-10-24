Alanya'da 15 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon sonucunda Alanya'da 5 ayrı adreste toplamda 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde 5 ayrı adreste 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı adrese arama yapıldı. Ekipler aramalarda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 48 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 7 adet 7.62 milimetre tabanca fişeği ve 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa