Haberler

Şenlikte ağaçtan düşen dal yaşlı kadını yaraladı

Şenlikte ağaçtan düşen dal yaşlı kadını yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'teki Aladağ Şenlikleri'nde ağaçtan düşen dal parçası başına isabet eden yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karabük'te düzenlenen Aladağ Şenlikleri sırasında başına ağaçtan düşen dal parçası isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Aladağ mevkisinde gerçekleştirilen şenlik programı sırasında meydana geldi. Şenlik alanında ailesiyle birlikte oturdukları sırada ağaçtan koparak düşen dal parçasının başına isabet ettiği yaşlı kadın yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi. Başına dikiş atılması gereken yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı