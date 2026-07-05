Şenlikte ağaçtan düşen dal yaşlı kadını yaraladı
Karabük'teki Aladağ Şenlikleri'nde ağaçtan düşen dal parçası başına isabet eden yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Karabük'te düzenlenen Aladağ Şenlikleri sırasında başına ağaçtan düşen dal parçası isabet eden yaşlı kadın yaralandı.
Olay, Aladağ mevkisinde gerçekleştirilen şenlik programı sırasında meydana geldi. Şenlik alanında ailesiyle birlikte oturdukları sırada ağaçtan koparak düşen dal parçasının başına isabet ettiği yaşlı kadın yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi. Başına dikiş atılması gereken yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK