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Samsun'un Alaçam ilçesinde İHA alarmı

Samsun'un Alaçam ilçesinde İHA alarmı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, cismin menşei ve özellikleri teknik incelemeyle belirlenmeye çalışılıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde insansız hava aracı (İHA) bulunduğu ihbarı üzerine bölgede hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bulunan cismin incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İlk değerlendirmelerde cismin bir insansız hava aracı olduğu belirtilirken, menşei ve özelliklerinin belirlenmesi için teknik inceleme sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İHA'nın ilgili birimler tarafından detaylı olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve bölgeye nasıl ulaştığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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