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Alacakaya'da Şok Denetim: Huzur ve Güven İçin Kapsamlı Uygulama

Alacakaya'da Şok Denetim: Huzur ve Güven İçin Kapsamlı Uygulama
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde emniyet ekipleri, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak ile suçların önlenmesine yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde emniyet ekipleri, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak ile suçların önlenmesine yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

Alacakaya İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Deniz Doğan'ın koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki farklı mahallelerde eş zamanlı denetimler yapıldı. Ekipler tarafından durdurulan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, denetime tabi tutulan araçlar da asayiş ve trafik yönünden incelendi. İlçede sahadaki devriye ve görünürlüğün artırılmasıyla muhtemel suçların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin gece gündüz kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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