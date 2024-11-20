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Alacak Verecek Sebebiyle Park Halindeki Araca Tüfekle Ateş Açıldı

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Çorum'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahıs, park halindeki araca tüfekle ateş açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak araçta hasar oluştu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Park halindeki aracı kurşunladı, kaçamadan yakayı ele verdi

ÇORUM - Çorum'da alacak verecek sebebiyle park halindeki aracı tüfekle kurşunlayan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Sakarya 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahıs alacak verecek meselesi sebebiyle M.Ç.'ye ait tüfekle üç el ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, M.Ç.'ye ait araca çok sayıda saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, olay yerinden şüpheli E.K. kısa sürede yakalandı.

E.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Alacak Verecek Sebebiyle Park Halindeki Araca Tüfekle Ateş Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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