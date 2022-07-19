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Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ablasını yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde abla ve kardeş arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde abla ve kardeş arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kardeşinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi neticesinde çıkan saçma ayağını yaralayan abla, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ile uğraşan kardeşler N.Ç. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, abla N.Ç., kardeşi A.A.'dan alacağını istedi. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. A.A., ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'yi ayağından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzuntarla Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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