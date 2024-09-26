Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen alacak verecek meselesinde bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde taş köprü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi ile uğraşan ve aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Ş.K., motosikletle bölgeye gelen R.Ş. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralı şahsın üst aramasında da 1 adet tabanca ele geçirildiği bilgisine ulaşılırken, polis ekipleri olaydan sonra bölgeden plakasız motosiklet ile uzaklaşan Ş.K. isimli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN