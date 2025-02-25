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Alacak Meselesi Dolayısıyla Restoran Sahibi Öldürüldü

Alacak Meselesi Dolayısıyla Restoran Sahibi Öldürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alacak meselesi yüzünden restoran sahibi Mehmet Günaydın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren R.T. tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak meselesi nedeniyle restoran sahibini pompalı tüfekle öldürüp rehin alan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. R.T., elindeki pompalı tüfekle restorana girerek, içeride bulunan iş yeri sahibi Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. ise onu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.T'nin, yaklaşık 1 yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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