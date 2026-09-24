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Alaca'da okul servisi sürücülerine jandarma ve polisten trafik eğitimi verildi

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Alaca'da okul servisi sürücülerine jandarma ve polisten trafik eğitimi verildi
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Alaca'da jandarma ve polis ekiplerince okul servisi sürücülerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde servis araçlarının güvenli kullanımı, öğrenci taşımacılığında dikkat edilecek hususlar ve öğrencilerin iniş-biniş kuralları anlatıldı.

Alaca'da jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servisi araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, okul servis araçlarının güvenli kullanımı, trafik kuralları ve öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Eğitim kapsamında sürücülere, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasının önemi hatırlatılırken, trafik kurallarına uyulması, servis araçlarının dikkatli kullanılması ve ihtimal kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Özellikle öğrencilerin servis araçlarına iniş ve binişleri sırasında dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra, sürücülerin trafik güvenliğine yönelik sorumlulukları üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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