Haberler

Alabanda Antik Kenti'nde Jandarma Kontrol Faaliyeti

Alabanda Antik Kenti'nde Jandarma Kontrol Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye kontrol faaliyeti, Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın korunmasına yönelik gerçekleştirildi.

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde jandarma ekipleri tarafından devriye kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından "Alabanda Antik Kenti'nin" kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kapsamında Çine bölgesinde bulunan Alabanda Antik Kentinin kontrol ve denetim faaliyeti yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.