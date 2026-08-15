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Akyurt'ta Geri Gelen Araç Market Kasalarına Çarptı

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Ankara Akyurt'ta bir kadın sürücünün kullandığı araç yokuştan geri gelerek süpermarket kasalarına çarptı. Kasalar dağılırken, sürücü zararla ilgilenmeden olay yerinden ayrıldı; işletme yetkilileri zararın karşılanmasını istedi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, geri gelen araç süpermarket kasalarına çarptı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyurt'un Yıldırım Mahallesi Kiraz Sokak'ta 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın sürücünün kullandığı araç yokuştan geri gelerek bir süpermarkete ait kasa ve paletlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda kasa dağıldı, bazı kasalar kırılırken paletlerde de maddi hasar meydana geldi. Çarpma sırasında kasaların bir bölümü yol ortasına savrularak yoldan geçen diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Kasa ve paletlerin arasında sıkışan araç, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İddiaya göre sürücü, daha sonra yola savrulan kasaları toplamadan ve meydana gelen zararla ilgilenmeden olay yerinden ayrıldı.

İşletme yetkilileri, araç plakasının ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, meydana gelen zararın karşılanmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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