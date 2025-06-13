Akyurt'ta Tırdan Yola Savrulan Tahtalar Trafiği Kilitledi

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir tırdan yola düşen tahtalar, sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeki bir tırdan yola savrulan tahtalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt Ülker Kavşağı'nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir tırdan yola savrulan tahtalar sürücülere zor anlar yaşattı. Kavşakta trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. Sıcak havanın etkisiyle bunalan sürücüler, yaşanan aksaklıkla birlikte adeta iki kat yorgunluk yaşadı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle tahtalar yoldan kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yük güvenliği konusunda sürücülere bir kez daha dikkat çağrısı yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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