Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi - Haberler

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Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde köyde beslediği sokak hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi.

Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde köyde beslediği sokak hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Teberik Mahallesinde sağanak yağış sonrası köydeki derenin taşması sonucu birçok yer sular altında kaldı. Dere yatağı yakınında evi bulunan Mustafa Demirel, sokakta beslediği hayvanlara yardım etmek için dışarı çıktığı esnada kayıp düşerek hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi öğle namazını müteakip Teberik Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demirel ailesine taziyede bulundu. Bakan Kurum, Teberik Köy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına katıldı.

"Eve gireceği esnada çamurdan dolayı kayıp düşüyor"

Demirel'in hayvanlara yardım ettikten sonra eve girerken kayıp düştüğünü aktaran Teberik köyü muhtarı İsmail Yalçınkaya, "Köyümüz güzel bir yerde fakat derenin içinde. Yıllardır bu şekilde sel gelmediğinden dolayı bu sene hazırlıksızdık. Köy halkı kapanan yolları açmaya çalıştı. Mustafa amca evi dereye yakın olduğu için dışarda beslediği hayvanları kurtarmaya çıkıyor. Eve gireceği esnada çamurdan dolayı kayıp düşüyor, orada hayatını kaybediyor. İlk yetişenlerden biri bizdik. Kalp masajı yaptık fakat kurtaramadık. Rahmetli, iyilik yaptı, kendisi vefat etti" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Demirel Ankara Haberler

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