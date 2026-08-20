Akyurt'ta 7 km polis kovalamacası: 5 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 7 kilometre boyunca polisten kaçan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akyurt'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç. isimli 5 şüpheli, araçla yaklaşık 7 kilometre boyunca kaçtı. Kaçış sırasında çeşitli noktalara narkotik madde attığı belirlenen şüpheliler, daha sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin üzerlerinde de narkotik madde ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi. Öte yandan kullanılan araç 1 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı