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Akyurt'ta 7 km polis kovalamacası: 5 şüpheli yakalandı

Akyurt'ta 7 km polis kovalamacası: 5 şüpheli yakalandı
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Ankara Akyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp 7 kilometre kaçan 5 şüpheli yakalandı. Üzerlerinde ve kaçış güzergahında uyuşturucu bulundu; araç trafikten men edildi, sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 7 kilometre boyunca polisten kaçan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akyurt'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç. isimli 5 şüpheli, araçla yaklaşık 7 kilometre boyunca kaçtı. Kaçış sırasında çeşitli noktalara narkotik madde attığı belirlenen şüpheliler, daha sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin üzerlerinde de narkotik madde ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi. Öte yandan kullanılan araç 1 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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