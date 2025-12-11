Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik polislerinin zorunlu kış lastiği denetimi uygulaması başladı. Ekipler, kamyonetleri ve tırları çevirerek kış lastiği, ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı.

Akyurt ilçesinde kış lastiği zorunluluğu kapsamında trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. İlçe giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, tırlarda ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımını kontrol etti. Denetimlerde sürücülerin lastik diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçlara ilgili mevzuat gereği idari para cezası uygulandı. Kış lastiği denetiminin yanı sıra kimlik ve ehliyet kontrolü de yapıldı. Ekipler ayrıca sürücülere güvenli sürüş, doğru lastik kullanımı ve kış şartlarına hazırlık konusunda bilgilendirme yaptı. Trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkisini artırdığı kış aylarında kazaların önüne geçmek için denetimlerin ilçe ve il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Ekipler, kış lastiğinin bir zorunluluk değil mecburiyet olduğunu da belirtti.

"Şartlara uyulması gerekiyor"

Murat Şekerci adlı sürücü, kış lastiği denetiminin gerekli bir uygulama olduğunu belirterek, "Güzel bir uygulama. Kış sezonu geldi ve şartlara uyulması gerekiyor. Kış lastiklerim sıfır. Trafik polislerimize başarılar diliyorum. Denetimler İç Anadolu Bölgesi'nde yeterli. Kış lastiklerinin takılması lazım. Bu denetimler bize de faydalı" diye konuştu.

"Cezaları yeterli bulmuyoruz"

Trafik cezalarının yeteri kadar caydırıcı olmadığını, cezaların artırılması gerektiğini ifade eden Ahmet Çaptuk ise, "Cezaları yeterli bulmuyoruz ve bu yüzden kazalar oluyor. Denetimler artırılsın" dedi.

"Denetimlerden memnunuz"

Zorunlu kış lastiği denetimi uygulamasının kazaları önlemek için önemli bir olduğunu söyleyen Yunus Belin, "Denetimlerden memnunuz. Bu denetimler bizim güvenliğimiz için. Kışa hazırız, lastiklerim sıfır. Denetimler olumlu. Ayrıca kötü yol şartları için de olumlu bir denetim. Kontrollerden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Denetimde kendisine ceza yazılan vatandaş, denetimlerin olması gerektiğini ve bu durumun asayiş açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Denetimler iyi bir şey. Kırıkkale'den geliyorum. Denetimler benim için olumlu. Her şey bizim sağlığımız için" dedi. - ANKARA