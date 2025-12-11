Haberler

Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi

Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik polisleri, kış lastiği zorunluluğu kapsamında kamyonet ve tırları denetleyerek kış lastiği, ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı. Denetimlerde kış lastiği bulunmayanlara ceza uygulandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik polislerinin zorunlu kış lastiği denetimi uygulaması başladı. Ekipler, kamyonetleri ve tırları çevirerek kış lastiği, ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı.

Akyurt ilçesinde kış lastiği zorunluluğu kapsamında trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. İlçe giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, tırlarda ve kamyonetlerde kış lastiği kullanımını kontrol etti. Denetimlerde sürücülerin lastik diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçlara ilgili mevzuat gereği idari para cezası uygulandı. Kış lastiği denetiminin yanı sıra kimlik ve ehliyet kontrolü de yapıldı. Ekipler ayrıca sürücülere güvenli sürüş, doğru lastik kullanımı ve kış şartlarına hazırlık konusunda bilgilendirme yaptı. Trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkisini artırdığı kış aylarında kazaların önüne geçmek için denetimlerin ilçe ve il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Ekipler, kış lastiğinin bir zorunluluk değil mecburiyet olduğunu da belirtti.

"Şartlara uyulması gerekiyor"

Murat Şekerci adlı sürücü, kış lastiği denetiminin gerekli bir uygulama olduğunu belirterek, "Güzel bir uygulama. Kış sezonu geldi ve şartlara uyulması gerekiyor. Kış lastiklerim sıfır. Trafik polislerimize başarılar diliyorum. Denetimler İç Anadolu Bölgesi'nde yeterli. Kış lastiklerinin takılması lazım. Bu denetimler bize de faydalı" diye konuştu.

"Cezaları yeterli bulmuyoruz"

Trafik cezalarının yeteri kadar caydırıcı olmadığını, cezaların artırılması gerektiğini ifade eden Ahmet Çaptuk ise, "Cezaları yeterli bulmuyoruz ve bu yüzden kazalar oluyor. Denetimler artırılsın" dedi.

"Denetimlerden memnunuz"

Zorunlu kış lastiği denetimi uygulamasının kazaları önlemek için önemli bir olduğunu söyleyen Yunus Belin, "Denetimlerden memnunuz. Bu denetimler bizim güvenliğimiz için. Kışa hazırız, lastiklerim sıfır. Denetimler olumlu. Ayrıca kötü yol şartları için de olumlu bir denetim. Kontrollerden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Denetimde kendisine ceza yazılan vatandaş, denetimlerin olması gerektiğini ve bu durumun asayiş açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Denetimler iyi bir şey. Kırıkkale'den geliyorum. Denetimler benim için olumlu. Her şey bizim sağlığımız için" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
title