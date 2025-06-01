Akyurt'ta Kaçan Dana Kadına Çarptı

Akyurt'ta Kaçan Dana Kadına Çarptı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaçan bir dana, yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaçan dana, yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sularında sahibinin elinden kaçan dana, Kızık yolu üzerinde yürüyen vatandaşların arasına daldı. Vatandaşların üzerine doğru koşan dana, kısa süreli paniğe neden oldu. Bir grup vatandaşın korkutup uzaklaştırmaya çalıştığı dana, yönünü değiştirerek ileride bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan dana ise olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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