Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kök dikili kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen ve 60 kök dikili kenevirin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hastane Mahallesi'nde K.Y. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 60 kök dikili kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.