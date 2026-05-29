Sakarya'da otomobil, minibüs ve tır çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılırken, 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarında beklemekte olan 54 J 2148 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü D.A. (41) ile aynı araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8), Y.A. (2) ve minibüste yolcu olarak bulunan E.K. (53) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve SAKTİM ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

4 yaralının durumu ağır

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü D.A. ile N.A., Y.A. ve Y.A. isimli çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri tamamlanan ağır yaralılar N.A. ve D.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-140 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
