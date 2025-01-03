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Akyazı'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Pazarköy-Güzlek yolu üzeri Hasanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 HV 9531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Sedyeye alınan yaralı itfaiye ekiplerince halatla çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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