Akyazı'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Pazarköy-Güzlek yolu üzeri Hasanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 HV 9531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Sedyeye alınan yaralı itfaiye ekiplerince halatla çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA