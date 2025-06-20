Akyazı'da Samanlık Yangını: 24 Civciv Telef Oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 24 civciv telef olurken, bitişikteki ahıra da sıçrayan alevler hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 24 civciv telef oldu.
Yangın, Hanyatak Mahallesi Yılanlı Kaya mevkiinde, A.O.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen yanan ahırdaki 20 çuval pres saman, 20 balya saman zarar görürken, 24 civciv de telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa