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Akyazı'da Piknik Eşyaları Hırsızlığı: Şüpheliler Suç Üstü Yakalandı

Akyazı'da Piknik Eşyaları Hırsızlığı: Şüpheliler Suç Üstü Yakalandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tabiat parkından çalınan piknik eşyaları jandarma ekiplerince suç üstü yakalanan şüphelilere ait. İki kişi hırsızlık suçlamasıyla, biri ise suç eşyasını satın almakla adliyeye sevk edilmiş, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tabiat parkı içindeki piknik masasından su sayacına kadar çalan şüpheliler, eşyaları satarken jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan tabiat parkının işletmecisi N.A. (44) isimli şahısın 12 adet krom mutfak tezgahı, 2 adet sanayi tipi bulaşık makinesi, 1 adet sanayi tipi ocak, 78 adet plastik sandalye, 14 adet plastik masa, 30 adet piknik masası, 1 adet çim biçme makinesi ve 1 adet su sayacının çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemelerin A.Y. (44) ve M.A. (39) isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheliler, eşyaları İ.N. (37) isimli şahsa satarken jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı. A.Y. (44) ve M.A. (39) 'İşyerinden Hırsızlık', İ.N. (37) ise 'Suç Eşyasını Satın Alma Kabul Etme' suçundan gözaltına alındı. İ.N. ifadesinin ardından serbest kalırken A.Y. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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