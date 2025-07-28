Akyazı'da Orman Yangını Riski: Denetimler Sıklaştırıldı

Akyazı'da Orman Yangını Riski: Denetimler Sıklaştırıldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, orman yangını riskine karşı mesire yerleri ve yayla yollarında jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Giriş-çıkış noktaları oluşturulurken, yerel halka dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yangın riski nedeniyle ormanlık alanlardaki mesire yerleri ve yayla yollarında denetimler sıklaştırıldı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskine karşı mesire yerleri ve yayla yollarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle Keremali, Acelle yaylaları ve Güzlek Mahallesi gibi ormanlık bölgelerde giriş-çıkış noktaları oluşturdu. Kontrolleri yoğunlaştıran ekipler izinsiz girişlere müsaade etmiyor. Ekipler aynı zamanda bölge halkına da orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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