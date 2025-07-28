Akyazı'da Orman Yangını Riski: Denetimler Sıklaştırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yangın riski nedeniyle ormanlık alanlardaki mesire yerleri ve yayla yollarında denetimler sıklaştırıldı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskine karşı mesire yerleri ve yayla yollarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle Keremali, Acelle yaylaları ve Güzlek Mahallesi gibi ormanlık bölgelerde giriş-çıkış noktaları oluşturdu. Kontrolleri yoğunlaştıran ekipler izinsiz girişlere müsaade etmiyor. Ekipler aynı zamanda bölge halkına da orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. - SAKARYA