Akyazı'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının dumanları ilçenin dört bir yanından görülüyor.

Salihiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alanda başlayan ve yayılmaya devam eden yangının dumanları ilçenin dört bir yanından görülüyor. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. - SAKARYA

