Muhtemel faciayı itfaiye önledi: Odunluktaki yangın eve sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Altındere Osmanağa Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

