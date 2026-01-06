Muhtemel faciayı itfaiye önledi: Odunluktaki yangın eve sıçramadan söndürüldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.
Altındere Osmanağa Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
