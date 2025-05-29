Akyazı'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kazası: 5 Araç Zarar Gördü

Akyazı'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Kazası: 5 Araç Zarar Gördü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, park halindeki 5 araca çarparak bir iş yerinin duvarına vurdu. Kazada sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, önce park halindeki 5 araca ardından iş yerinin duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi 8014 Sokak'ta, C.K. idaresindeki 54 BY 996 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce park halindeki 5 araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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