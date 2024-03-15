Üye Girişi
Haberler

Akyazı'da kiralık otomobil takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı Taşyatak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen E.K. kontrolündeki 34 DSK 844 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan U.Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan U.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli? Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Nuh Bektaş kimdir? CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Nuh Bektaş kaç yaşında, nereli? Varbil Ateş kimdir? CHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Varbil Ateş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title