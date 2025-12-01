Akyaka'da Öğrencilere Siber Suçlar Eğitimi

Akyaka'da öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 300 öğrenciye Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, Yasadışı bahisle mücadele, Maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere; sosyal medyanın güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, dijital dolandırıcılık yöntemleri, sanal zorbalık, bilinçli teknoloji kullanımı ve karşılaşabilecekleri riskler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimde, siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler ve karşılaşılan şüpheli durumların nasıl bildirileceği anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, merak edilen sorular uzman ekipler tarafından yanıtlandı. Yetkililer, siber farkındalık faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek özellikle gençlerin dijital ortamda daha bilinçli hareket etmelerinin amaçlandığını ifade etti. - KARS