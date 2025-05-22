Akyaka'da Husumetli İki Kişi Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Akyaka'da Husumetli İki Kişi Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde aralarındaki husumet nedeniyle tartışan B.T. ve Y.K. arasında çıkan kavgada Y.K. hayatını kaybetti, B.T. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akyaka'da aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavga da 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olay Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde meydana geldi. Esenyayla köyünde aralarında husumet bulunan B.T. ile Y.K. tarlada karşılaştı. Taraflar arasında önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada B.T. husumetlisi Y.K.'yı yanında bulunan av tüfeğiyle vurdu. B.T. ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi de yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılınca, yaralı T.K. ambulansla Akyaka Devlet Hastanesi sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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