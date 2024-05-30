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Aktur Lunapark Kurucusu Macit Etke Toprağa Verildi

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, kurucusu olduğu lunaparkta düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, kurucusu olduğu lunaparkta düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Her gün çocuk sesleriyle yankılanan lunaparkta sessizliğin hakim olduğu törende Macit Etke için helallik alındı.

Türkiye'de Lunapark sektörünün öncülerinden olan Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Macit Etke (68) için kurucusu olduğu ve 1987 yılından buyana işlettiği Aktur Lunapark'ta tören düzenlendi. Törene Etke'nin eşi, çocukları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze namazı öncesi Aktur Lunapark'a getirilen Macit Etke'nin için okunan dua ve helallik alınmasının ardından cenazesi, Kula Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının sonrası Etke'nin cenazesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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