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Aksu ve Döşemealtı'da 3 şüpheli tutuklandı, bin 358 sentetik hap ele geçirildi

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Aksu ve Döşemealtı'da 3 şüpheli tutuklandı, bin 358 sentetik hap ele geçirildi
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Antalya'nın Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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