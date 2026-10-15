Aksu ve Döşemealtı'da 3 şüpheli tutuklandı, bin 358 sentetik hap ele geçirildi

Aksu ve Döşemealtı'da 3 şüpheli tutuklandı, bin 358 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Antalya'nın Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.