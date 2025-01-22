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Akseki-Seydişehir Yolunda Kar Temizleme Çalışmaları Başlatıldı

Akseki-Seydişehir Yolunda Kar Temizleme Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yolda kar kalınlığı 5-10 santimetreye ulaştı ve sürücüler zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.

Bölgede etkili olan yağmur, saat 14.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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