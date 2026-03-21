Haberler

Akseki-Manavgat Karayolunda hafif ticari araç şarampole devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akseki-Manavgat karayolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akseki Manavgat D-695 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Onur B'nin kullandığı 07 CJR 991 plakalı hafif ticari aracın Gençler Mahallesine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

