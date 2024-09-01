Akseki'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Akseki- Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Servet İ. idaresindeki 07 FYF 18 hafif ticari araç, Yarpuz Mahallesi yakınlarında havanın yağışlı, zeminin ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkıp yolun sağ tarafında bulunan taşlık alana çarptı. Kazayı görenler 112 acil yardımı arayarak kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan aynı aileden Arife ve Fatma İ. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA