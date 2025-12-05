Haberler

Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Harun Reşit B. idaresindeki 42 ADK 819 plakalı otomobil, Akseki'den Manavgat yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şeridinden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Muhammet E. yönetimindeki 07 ANU 296 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muhammet E. (39), otomobil sürücüsü Harun Reşit B. (41) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hatice B. (43), Yağız B. (10) ve Yiğit B. (7) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
