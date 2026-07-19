Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan koordineli bir şekilde müdahalenin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı