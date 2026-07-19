Haberler

Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınına 9 helikopter, 3 uçak, 45 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan koordineli bir şekilde müdahalenin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Macera peşindeki ayının hazin sonu: Ne işin var senin orada?
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Motosikletliye işçi servisi çarptı

Ayağa kalkmak isterken daha beterini yaşadı
'Mavi Miras' geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve

"Mavi Miras" geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı

Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı